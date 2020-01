SARONNO – Ospite d’eccezione al centro culturale islamico di via Grieg a Saronno, questo fine settimana: con l’imam Najib Al Bared a fare gli onori di casa, “è venuto a trovarci – dicono i responsabili del centro – Abdullah Mosieh dell’associazione Islamic relief. Davvero affollatissimo l’incontro con Mosieh, che ha richiamato tante persone interessate ad ascoltarlo. Islamic relief è una associazione con finalità benefiche, che opera in Italia e non solo.

Da parte del centro islamico anche un messaggio ai concittadini, di buone feste: “Il centro islamico di Saronno è lieto di augurare ai suoi concittadini serene feste. Possano essere momenti pieni di gioia, felicità e amorevole condivisione. Certi che, con il permesso di Dio, anche questo nuovo anno ormai alle porte, sarà ricco di momenti di fraterno incontro”.

(foto: alcuni momenti dell’incontro che si è svolto questo fine settimana al centro islamico di via Grieg a Saronno con l’esponente di Islamic relief)

05012020