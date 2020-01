Associazione nazionale carabinieri si specializza nella tutela delle opere d’arte in caso di calamità

SARONNO – Un corso di formazione per intervenire in caso di calamità naturale per preservare e mettere in salvo il patrimonio artistico e architettonico. E’ l’ultima qualifica che stanno conseguendo alcuni volontari dell’associazione nazionale carabinieri sezione di Saronno.

Unendo l’attenzione alla formazione e quella alla protezione civile il gruppo ha aderito ad un percorso per la preparazione di personale da mettere al servizio del patrimonio artistico. Con un due ciclo d’incontri, entrambi formati da lezioni teoriche e pratiche, i volontari saronnesi si sono specializzati nel pronto intervento alle opere d’arte. “Ci sono stati diversi incontri che si sono tenuti in primavera e poi in autunno – spiega Valentino Ripamonti uno dei partecipanti ai corsi predisposti a Giussano, a Monza e a Lomazzo – ci sono state delle lezioni teoriche e poi molta pratica con vere opere d’arte come crocifissi, quadri e capitelli che abbiamo imparato a trasportare e preservare”. Diverse le nozioni e le competenze che i volontari hanno dovuto sviluppare: “E’ importante anche il lavoro in squadra e la condivisioni delle buone prassi e di quello che funziona. Ad esempio al termine dell’ultima esercitazione pratica realizzata sotto un autentico diluvio – continua Ripamonti – abbiamo dedicato molta attenzione al debrifieng per capire cosa avesse funzionato e cosa invece era necessario affinare e migliorare”. Competenze tecniche che terminato il percorso formativo i volontari saronnesi saranno pronti a mettere a disposizione della collettività nel caso di particolari calamità naturali o per particolari necessità legate al patrimonio artistico ed architettonico.

(foto archivio)

