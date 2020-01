Basket C Gold, la Imo Robur Saronno non si fa distrarre dal Carpe Diem

Basket C Gold, la Imo Robur Saronno non si fa distrarre dal...

OLGINATE – Davanti ai 150 spettatori del palasport “Iginio Ravasio” di Olginate, i padroni di casa del Carpe Diem Calolzio si sono dovuti inchinare alla Imo Robur Saronno, squadra ai vertici della classifica: è finita 72-84. Questo l’esito della gara del tardo pomeriggio domenicale, inizio alle 18, che per i saronnesi rappresentava un testa coda da non sottovalutare; il pericolo maggiore era quella di non esserci “con la testa”, contro i rivali che veleggiano all’ultimo posto della classifica, nel campionato di basket maschile serie C Gold. Ma Saronno c’era e l’ha dimostrato, conducento sempre le danze, o quasi: dopo un primo periodo con in vantaggio i locali un poco a sorpresa (17-16), la Imo ha preso la redini della situazione, vincendo secondo (parziale di 20-29), terzo (22-26) e “pareggiando” il quarto periodo (13-13).

Non una prova da “Demolition man” per il Saronno, ma tant’è: è arrivata la vittoria messa in preventivo. I migliori realizzatori? Per gli “amaretti” Politi con 25 punti (segue Gurioli con 13 e Santambrogio con 11); per i locali Perego con 18.

(foto archivio: un precedente incontro della Imo Saronno)

