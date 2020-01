SARONNO – Nella sgambata della domenica pomeriggio al “Colombo Gianetti” di via Biffi fra Fbc Saronno (Prima categoria) e Ardor Bollate (Seconda) sono i biancocelesti di casa ad imporsi con facilità, ipotecando il successo già in apertura di match. Per i saronnesi una occasione di tenersi in forma contro un avversario che veleggia nella zona playoff del proprio campionato. Incontro comunque a senso unico.

La cronaca – Nel primo tempo il Saronno passa già al 6′ con Iacovelli che quasi da terra nell’area piccola devia la palla in rete; poco prima un’altra grossa occasione con Marzorati che calcia fuori a tu per tu con portiere bollatese. Al 8′ Bollini atterrato in area, Appella trasforma il conseguente penalty 2-0. Al 12′ Marzorati appostato in area sigla la terza rete, 3-0; il poker arriva al 23′ con un diagonale di Coppola mentre l’Ardor accorcia al 39′ con un pallonetto di Marazzi, 4-1. Nella ripresa Galli al 25’ infila difensori e portiere ospite mettendo la firma sul definitivo 5-1.

Fbc Saronno-Ardor Bollate 5-1

FBC SARONNO: Mauri (1’ st Bottani), Maggiore, Coppola (1’ st Puzziferri), Corti, Bernello (1’ st Stevanin), Bonizzi (1’ st Porchera), Appella, Muzzupappa (1’ st Spitaleri), Bollini (1’ st Galli), Marzorati (1’ st Legnani), Iacovelli (1’ st Loo Speziali). All. Chiodini.

ARDOR BOLLATE: Breda, Meroni, Profiti, Scillia, Simeoni, Mastel, Marazzi, Natoli, Strada, Baldo, De Zuanni. All. Gaspari.

Marcatori: 6′ pt Iacovelli (S), 8′ pt Appella (S) (rig.), 12′ Marzorati (S), 23′ Coppola (S), 39′ Marazzi (A), 25′ st Galli (S).

(foto: alcune fasi del match)

