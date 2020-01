CARONNO PERTUSELLA – Botte in piazza Pertini a Caronno Pertusella: un 23enne originario del Pakistan è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, per le lesioni subite. La scorsa notte alle 0.30 è stato notato da alcuni passanti nei pressi della stazione ferroviaria caronnese, è stato dato l’allarme e sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra locale.

Il giovane, che all’apparenza aveva bevuto troppo, ha riferito di essere stato aggredito da tre “albanesi”, senza una apparente ragione. Non è stato rapinato e quindi i contorni dell’aggressione restano da chiarire. Lo straniero è apparso comunque molto confuso, non è stato possibile stabilire con certezza se l’aggressione sia avvenuta a Caronno Pertusella oppure altrove. Gli accertamenti sono quindi ancora in fase di svolgimento, per definire tutti i contorni di quanto è successo.

(foto: l’area della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella, dove è stato soccorso il pakistano)

