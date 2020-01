SARONNO – Dopo gli ultimi ritocchi alla moto è quasi pronta a partire la motoBefana saronnese che anche quest’anno arriverà nella città degli amaretti a cavallo del propri accessoriatissimo sidercar.

Come tradizione grazie al Motoclub cittadino diverse realtà cittadine riceveranno la visita della Befana che si concederà anche un momento in piazza distribuendo dolci e doni ai più piccoli.

Il programma ormai è davvero un classico. La lunga giornata dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, partirà alle 9 con il raduno nel parcheggio della Rotonda di Saronno in viale Lazzaroni, poi la partenza dei ciclisti e della motobefana in corteo. Diverse le tappe: dalla Casa di pronta accoglienza di via Macchiavelli al rione Matteotti alle case di riposo Focris di via Don Volpi e Gianetti di via Larga a Cassina Ferrara. Per i partecipanti un meritato momento di riposo con il pranzo insieme e nel pomeriggio alle 15 il bagno di folla in piazza Libertà. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

(foto dell’ultima edizione)

05062019