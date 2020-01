SARONNO – Si è rinnovata l’iniziativa dell’Amministrazione civica di Ceriano Laghetto, anche quest’anno in visita nel proprio ospedale di riferimento, quello di piazza Borella a Saronno, per portare doni ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria. C’erano tra gli altri il sindaco Roberto Crippa con il vicesindaco Dante Cattaneo, che è anche coordinatore dei sindaci della Lega in Lombardia; e l’assessore Romana Campi.

Commenta Campi: “Anche quest’anno abbiamo fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale di Saronno, con giocattoli per i piccoli pazienti e una filastrocca scritta dalla poetessa Rossella De Cicco. Presenti anche i rappresentanti dell’associazione Regioni D’Italia”. Per la quale c‘era il presidente, Michele Castelli. “Un grazie di cuore al primario, alla caposala e a tutto il personale” conclude l’assessore cerianese.

(foto di gruppo al reparto di Pediatria dell’ospedale di Saronno, durante la visita dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto con il sindaco Roberto Crippa, con quelli dell’associazione Regioni d’Italia)

