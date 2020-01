SARONNO – Nutrita presenza saronnese alla Stradesio 2020 che si è tenuta questa domenica nella vie della cittadina della vicina Brianza. Particolarmente numerosa, infatti, la rappresentanza del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno, che non ha mancato di famigliarizzare pure con alcune simpatiche “befane”. Insomma, c’è stato sicuramente da sudare ma anche da divertirsi.

La stagione invernale non ferma infatti i portacolori del club cittadino, che sono sempre pronti a cimentarsi – a dispetto di freddo (in verità questa domenica non poi così intenso) e l’eventuale maltempo – nelle manifestazioni che si tengono pure in questa stagione, nella zona ma pure nel resto d’Italia. E d’altra parte il podismo è una passione che non conosce stagioni ed i tesserati del Gap di Saronno lo dimostrano, concretamente, davvero ogni fine settimana.

(foto di gruppo per i partecipanti saronnesi alla Stradesio 2020, anche in compagnia di due simpaticissime befane. Il clima è già quello del 6 gennaio)

05012020