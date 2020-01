CERIANO LAGHETTO – Pulizie nei boschi fra siringhe, montagne di rifiuti e piazze di spaccio: “solito”, desolante scenario, quello in cui si sono imbattuti i volontari al lavoro questo fine settimana nel Parco delle Groane e zone limitrofe. C’erano anche, con i volontari, la polizia locale ed il sindaco cerianese Roberto Crippa con il vice Dante Cattaneo.

E’ Cattaneo a fare il punto della situazione: “Siamo intervenuti nel Parco Groane per smantellare e ripulire alcune piazze di spaccio. Parzialmente. perché i rifiuti sono quintali e con fango e stagni ingrossati dall’acqua non è facile intervenire. In questa preziosa zona umida, una volta regno del “tritone crestato” oggi galleggiano plastiche, bottiglie, siringhe ed escrementi di spacciatori e tossici”. I volontari, manco a dirlo, torneranno molto presto all’opera, sempre da quelle parti. La zona è quella delle Groane ed al confine con Saronno, nei pressi del tracciato della ferrovia Saronno-Seregno.

(foto: alcune immagini dell’ultima uscita per la pulizia nei boschi, questo fine settimana)

