LIMBIATE – “Giocattoli in Movimento” è la campagna promossa dal Movimento 5 Stelle di Limbiate per abituare i bambini al riciclo e al riuso dei giochi.

Domani 6 gennaio, per tutta la mattina, sarà presente un gazebo in piazza della Repubblica dove i bambini potranno portare due o più giocattoli che non utilizzano più e ritirarne, a loro volta, uno lasciato da qualche altro bimbo. “Con “Giocattoli in Movimento” – spiega la pentastellata Elisabetta Richichi- tutti noi possiamo donare un sorriso a chi è meno fortunato e, allo stesso tempo, i bambini potranno socializzare e comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri”.

Unico requisito necessario è quello che tutto deve essere in un buono stato di conservazione.

05012020