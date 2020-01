GERENZANO / UBOLDO – Tombolate che passione anche a Gerenzano e ad Uboldo. A Gerenzano lunedì 6 grannio ci si diverte con i volontari dell’oratorio “San Filippo Neri”. Negli spazi di via Oratorio in centro al paese si tiene infatti la tombolata natalizia. Si tratta di un trittico: il primo appuntamento era stato l’1 gennaio, ora si replica e domenica 12 gennaio si terrà un terzo evento, sempre alle 15.30 e sempre nel salone dell’oratorio gerenzanese.

Il Gruppo Alpini di Uboldo invita lunedì 6 gennaio alla “Sala della comunità” in piazza Conciliazione per la tradizionale tombolata dell’Epifania “con ricchi premi e tanto divertimento per tutti i presenti. Inizio alle 14” ricordano i promotori. Altri appuntamenti con le tombolate si tengono nel circondario, fra gli eventi quelli di Rovello Porro al teatro San Giuseppe ed a Saronno al cinema Silvio Pellico.

(foto: una delle tante tombolate che si sono già tenute in questi giorni in tutto il Saronnese)

05012020