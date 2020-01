COGLIATE – Palma dell’originalità per l’Epifania di Cogliate, che è stata celebrata con tantissimi palloncini colorati. E’ una novità che è piaciuta a tutti e infatti anche sui social network sono comparsi tanti messaggi e fotografie su questo evento. La befana a Cogliate è arrivata su un piccolo veicolo scoperto, anch’essa con colorati palloncini. Poi il lancio, che ha davvero riempito il cielo cogliatese. L’iniziativa è stata promossa – con l’asilo Regina Elena – dal Moto club Nuvolari di Cogliate, la “Moto befana benefica” in piazza Chiesa, con caramelle e palloncini in omaggio a tutti i bambini, che ne sono stati davvero felicissimi.

In chiesa i sacerdoti e volontari dell’oratorio Cardinal Minoretti per il bacio a Gesù Bambino e poi negli spazi oratoriani la premiazione del concorso “pre-selfie”; poi anche uno spettacolo per i bimbi al centro culturale di Cogliate.

(foto da Fb: una delle belle immagini che sono state postate sul popolare social network testimonia la riuscita della inedita manifestazione che si è svolta a Cogliate per il giorno dell’Epifania)

