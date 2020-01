LAZZATE – A Lazzate la Befana dei pompieri: l’appuntamento per il suo arrivo è previsto oggi alle 16.30, al comando di via Volta, ingresso libero a tutti. Una iniziativa rivolta ai cittadini ed in particolare alle famiglie con bambini, che potranno intrattenersi con la befana ed allo stesso tempo conoscere da vicino la realtà dei vigili del fuoco lazzatesi.

Ai più piccoli saranno distribuiti dolci e caramelle, e più grandi potranno chiedere ed ottenere informazioni sull’attività dei pompieri di Lazzate, che operano non solo in paese ma su tutto il territorio; sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’intensa attività svolta nel corso del 2019. Davvero variegati gli interventi portati a termine, dal contrasto agli incendi (compresi quelli boschivi nel Parco delle Groane) a quelli per porre rimedio ai danni del maltempo; al soccorso di persone in caso di incidenti.

(foto: i vigili del fuoco del comando volontario di via Volta a Lazzate)

06012020