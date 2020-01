CISLAGO – Non per tutti le ultime settimane sono stati giorni di vacanze a Cislago, ad esempio, sono stati giorni di cantiere. Approfittando della sospensione delle lezioni per il Natale con i bimbi e gli insegnanti assenti sono partiti i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione del corridoio di collegamento della nuova ala della scuola elementare.

Immancabile, come in ogni cantiere pubblico aperto in città, il sopralluogo del sindaco Gianluigi Cartabia che avendo tenuto per sè le deleghe ai Lavori Pubblici è sempre in prima linea nel controllare che tutto si svolga per il meglio. “Si tratta di un intervento importante per la scuola elementare che abbiamo deciso di portare avanti in questo periodo di festa per cercare di ridurre al minimo gli inconvenienti per gli scolari, il personale docente e non docente”.

Il sindaco Cartabia ha parlato della necessità di quest’opera anche nella sua intervista di fine anno a IlSaronno precisando come negli ultimi mesi si siano registrate “alcune piccole criticità nei fabbricati comunali, soprattutto a seguito di eventi atmosferici eccezionali hanno evidenziato urgenti lavori di manutenzione a strutture datate o lavori eseguiti non a regola d’arte , e mi riferisco al rifacimento della vecchia copertura e dei lucernari degli spogliatoi palestra scuola elementare, copertura che aveva più di 40 anni, e al rifacimento copertura locale tecnico e rifacimento parziale dei marciapiedi della nuova scuola materna Primi Passi della frazione Massina, immobile di recente costruzione”.