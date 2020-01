SARONNO – SAN FRATELLO Sono molti i saronnesi che partendo o tornando dall’aeroporto di Linate si sono accorti di qualcosa di familiare nel maxi poster pubblicitario di Dolce e Gabbana che troneggia nell’atrio dell’area check in.

Già perchè ancora una volta la nota griffe di moda ha scelto, per la sua comunicazione, i Giudei di San Fratello. Del resto già quest’estate la Fanfara di San Fratello, piccolo comune nei Nebrodi molto legato a Saronno, è stata scelta dai celebri stilisti Dolce e Gabbana per la loro sfilata siciliana.

Quest’estate la celebre coppia di stilisti fondatori del brand D&G hanno organizzato tre serate nell’agrigentino. Gli eventi sono stati dedicati alla loro musa “la Sicilia, la nostra terra” e si sono tenuti alla Valle dei Templi, Palma di Montechiaro e Sciacca. Proprio qui si è tenuta la sfilata della fanfara che tante volte, grazie al profondo legame che lega Saronno e San Fratello, ha suonato nella città degli amaretti .

Tantissimi i video e le foto condivise sui social anche dal profilo ufficiale degli stilisti che hanno apprezzato il colore e lo stile delle vivaci ed artistiche divise dei Giudei sanfratellani. A distanza di qualche mese la Fanfara è tornata protagonista del maxi cartellone pubblicitario in bianco e nero dove un gruppo di affascinanti modelli scende una scalinata accanto alcuni Giudei che suonano.

La foto non è passata inosservata tra i saronnesi tanto che è iniziata a passare, soprattutto via whatsapp, in diversi gruppi cittadini.

06062019