Epifania, in diretta l’arrivo, in moto e col paracadute, di tutte le Befane. E dei Re magi

Epifania, in diretta l’arrivo, in moto e col paracadute, di tutte le...

SARONNO – L’epifania si conferma una delle feste più amata dai saronnesi almeno a giudicare dai tanti appuntamenti proposti in città per l’ultimo appuntamento degli eventi natalizi

Ecco la diretta di questa giornata di festa realizzata con la collaborazione di Francesca Matteu

Ma quali sono gli appuntamenti presenti in città?

Si parte coi Re Magi alla Sacra Famiglia alla Messa delle 11 verranno accolti in chiesa di Sacra famiglia i Magi. Tutti i bambini e le famiglie sono attesi alle 10.20 alla chiesa di S. Antonio, da dove partirà la processione con Magi e pastori verso la culla di Gesù situata alla Chiesa di Sacra Famiglia. Durante la celebrazione i Magi offriranno al bambinello i tradizionali doni: oro, incenso e mirra.

Non manca la motobefana : partirà alle 9 con il raduno nel parcheggio della Rotonda di Saronno in viale Lazzaroni, poi la partenza dei ciclisti e della motobefana in corteo. Diverse le tappe: dalla Casa di pronta accoglienza di via Macchiavelli al rione Matteotti alle case di riposo Focris di via Don Volpi e Gianetti di via Larga a Cassina Ferrara. Per i partecipanti un meritato momento di riposo con il pranzo insieme e nel pomeriggio alle 15 il bagno di folla in piazza Libertà. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Confermato, salvo condizioni meteo avverse, l’appuntamento con la Befana dei paracadutisti. Alle 11,30 i paracadutisti si lanceranno da un elicottero in quota e dopo aver volteggiato sopra il campo sportivo Ugo Ronchi atterreranno portando dolci a tutti i presenti. Le Befane andranno all’ospedale di Saronno per portare un pensierino e un po’ di allegria ai piccoli del reparto pediatria e poi alla casa di riposo Focris per animare l’Epifania dei degenti.