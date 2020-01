LIMBIATE – Anche a Limbiate processione nel giorno dell’Epifania: “Oggi abbiamo camminato per le vie del quartiere per dire che Gesù è nato! Poi abbiamo concluso in chiesa con il bacio di Gesù Bambino” dicono dall’oratorio del Sacro cuore, i cui volontari e religiosi hanno organizzato questo appuntamento, decisamente ben riuscito considerato la buona partecipazione dei fedeli e soprattutto il coinvolgimento di tanti bambini, molti dei quali in costume. C’erano i re Magi e pure la stella cometa che ha guidato la processione.

Ovviamente c’erano anche tre simpaticissimi re Magi, ovviamente anche loro in costume, e non passavano certo inosservati. Dopo la processione, il finale in chiesa per il rito religioso. A seguire in oratorio anche la premiazione del concorso presepi 2019, altro momento di condivisione e socialità per tanti limbiatesi.

(nelle foto: la processione dei re Magi nelle vie cittadine e la premiazione concorso presepi, all’oratorio del Sacro cuore di Limbiate)

