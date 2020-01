LIMBIATE – Grave incidente a Limbiate nel giorno dell’Epifania: l’allarme è scattato alle 17.30 quando alcuni passanti hanno chiesto l’intervento dei mezzi di soccorso, dopo uno scontro fra un’automobile Peugeot ed uno scooter, in via Buozzi. Sul posto sono accorse assieme alle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Desio e della polizia locale limbiatese, anche due ambulanze ed anche l’automedica proveniente dal vicino ospedale di Garbagnate Milanese.

Ma visto che il centauro appariva in condizioni gravi, è stato richiesto anche il supporto dell’elisoccorso, nel giro di poco atterrato nelle vicinanze e con il quale il ferito – un ventiseienne – è stato trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza, è in prognosi riservata. Illeso il conducente dell’auto, che è già stato sentito riguardo alla dinamica dei fatti: sono in corso accertamenti sulla dinamica del sinistro. A compire tutti i rilievi sono state le forze dell’ordine, obiettivo anche quello di stabilire le responsabilità di quanto è successo.

