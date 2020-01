Ragazzini giocano coi petardi. Arrivano i vigili

SARONNO – Domenica movimentata al quartiere Matteotti dove un gruppo di ragazzini con tanto tempo libero e qualche petardo avanzato dalla notte di San Silvestro hanno creato non pochi problemi.

Diverse chiamate di protesta e segnalazione sono arrivate a partire dalle 16 dalla zona di via Dell’Orto. Diversi saronnesi si sono lamentati con la centrale operativa della polizia locale per il continuo scoppio di petardi. Un disturbo per chi cercava di godersi la domenica di relax prima della ripresa post vacanze ma anche per i tanti cani spaventati dai botti.

Alle richieste ha risposto la centrale operativa della polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia. I vigili hanno iniziato un sopralluogo nel quartiere Matteotti dove i ragazzini erano stati segnalati. Appena arrivati in via Dell’Orto hanno visto un gruppo di giovanissimi che si allontanava di corsa. E’ probabilmente che consapevoli del disturbo creato e soprattutto temendo una bella ramazzina i ragazzini abbiano preferito fare ritorno a casa. Ed effettivamente dopo il passaggio dei vigili non ci sono stati più problemi di sorta.

(foto archivio)

06012019