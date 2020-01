SOLARO – “Grazie di tutto Brio, ci mancherai!”. Si conclude così il post dedicato dal sindaco Nilde Moretti alla chiusura alla cartoleria Brio un’attività storica della città di Solaro.

“Come ormai tutti saprete, pochi giorni fa la storica cartoleria Brio ha chiuso, dopo ben 35 anni di attività – ha esordito il primo cittadino – insieme a Davide Panetti sono andata a trovare Graziella e Milena qualche giorno prima di Natale, per portare loro un piccolo segno di ringraziamento da parte mia e, simbolicamente, di tutta Solaro”.

E continua: “Indiscutibilmente una delle attività storiche di Solaro, diventata negli anni una vera e propria istituzione, chi non ha mai comprato nulla alla Brio? Non dimentichiamo inoltre l’impegno costante nelle attività del nostro territorio, anche quest’anno infatti Milena e Graziella si sono prodigate per l’allestimento delle luminarie di Natale, tanto per fare un esempio”.

(foto: condivisa dal sindaco sulla propria pagina facebook sull’ultimo incontro con le titolari della cartoleria Brio)

06012020