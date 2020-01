Tombolata benefica nell’Epifania limbiatese

LIMBIATE – E’ ormai una tradizione la tombolata benefica organizzata per il pomeriggio del giorno dell’Epifania all’oratorio San Giorgio.

Parrocchia, circolo Acli, Comune di Limbiate, Comitato Festa dei Popoli e Cooperativa di Consumo e Agricola sono insieme nella proposta che mira ad aggregare la cittadinanza in un pomeriggio di festa e a raccogliere fondi per realizzare case dignitose in Messico, nel progetto “Una casa per Gesù Bambino”.

L’appuntamento è alle 16 ad ingresso libero: giochi e premi per chi avrà le cartelle vincenti.

