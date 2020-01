CARONNO PERTUSELLA – Un lungo servizio con interviste ai caronnesi e al sindaco Marco Giudici è stato dedicato all’edizione delle 19 del Tg4 al Comune di Caronno Pertusella e in particolare alla scelta dell’Amministrazione di pignorare nei conti correnti di alcuni cittadini le somme non pagate al Comune per un totale di 700 mila euro.

“Facciamo gli avvisi di pagamento, facciamo gli accertamenti e le diffide. Dopo tre solleciti senza risposta, demandiamo a questa società incaricata per la riscossione – ha spiegato il sindaco ai microfoni de tg – un iter che può arrivare al blocco della somma sul conto corrente stesso”. Tra i debiti non pagati dai caronnesi, come spiega l’invita del tg di Rete 4, “Imu, Tasi e Tari ma anche la mensa scolastica”.

Le persone interessante dal provvedimento, si precisa nel servizio, non sono cittadini di difficoltà ma persone che pur avendo l’opportunità per anni non hanno versato il dovuto. Tanti i commenti che il servizio e l’iniziativa del comune hanno provocato sui social network.

(foto: un momenti del servizio del TG4)

