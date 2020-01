CISLAGO – Ladruncoli in azione nella zona centrale di Cislago, l’altra sera sono entrati in un appartamento di via 4 novembre: ai padroni di casa, al rientro, la brutta sorpresa di trovare armadi e cassetti aperti, i malviventi avevano frugato in cerca di denaro o preziosi. Non è ancora nota l’entità della refurtiva.

Si tratta di un ennesimo episodio, nella zona del Saronnese: a quanto pare nessuno ha visto nulla e dunque non ci sono testimoni in grado di fornire indicazioni per identificare i responsabili di questa incursione. Non si esclude, comunque, che possa trattarsi delle stesse persone già entrate in azione nel circondario, in particolare a Gerenzano in questo periodi di festa si sono registrati alcuni furti e tentati furti in abitazione. Anche in questo caso è stata presentata denuncia contro ignoti ai carabinieri e sono in corso le indagini.

(foto: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio del Saronnese)

07012020