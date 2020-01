COGLIATE – “Uno stupendo concerto di gala del corpo musicale Verdi, ha emozionato i tanti presenti domenica pomeriggio al Centro culturale. Molto vissuta la Befana del Moto club Nuvolari di Cogliate con centinaia di palloncini colorati che hanno preso il volo con il supporto dei responsabili della scuola dell’infanzia-asilo Regina Elena”. A riepilogare l’intensa giornata dell’Epifania a Cogliate è il sindaco, Andrea Basilico.

Fa notare il primo cittadino

Sempre molto sentito anche l’arrivo della Befana con la tradizionale lotteria di Cascina Nuova. Grazie a tutti quanti si sono dati da fare ed a quelli che hanno partecipato a questi appuntamenti! Purtroppo le feste sono finite e ora si torna al lavoro e a scuola o all’università… ma con molte più energie!

(foto: una immagine del concerto che si è tenuto al centro culturale di Cogliate, a cura del corpo musicale Verde, che è stato uno dei molti eventi, per grandi e piccini, della intensa giornata dell’Epifania)

07012020