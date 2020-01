GERENZANO – Processione dell’Epifania con i re Magi anche a Gerenzano: anche in paese si è tenuto ieri questo evento religioso sempre molto sentito e partecipato. E infatti sono stati numerosi i giovani e meno giovani che hanno voluto prendere parte all’appuntamento, promosso dai sacerdoti locali con educatori e volontari del locale oratorio “San Filippo Neri”. Proprio dagli spazi giovanili di via Oratorio è partita la processione che dopo avere percorso anche la centralissima piazza De Gasperi è arrivata alla chiesa parrocchiale.

Molti i fedeli che si sono “accodati”. Non mancavano, a rendere più suggestivo tutto l’insieme, anche molti figuranti in abiti dell’antica Palestina, per fare rivivere le atmosfere più genuine della Natività. Analoghe processioni si sono tenute anche nel circondario, ed a Caronno Pertusella c’è stata anche la motobefana in Vespa, e per la prima volta anche a Saronno dalla chiesetta di Sant’Antonio.

(foto: alcuni momenti della processione con i re Magi a Gerenzano)

07012020