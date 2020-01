I ringraziamenti dell’assessore Tosi a Cri e personale del pronto soccorso

SARONNO – Pubblichiamo la nota condivisa dall’assessore ai Servizi Sociali Gianangelo Tosi con i ringraziamenti al personale del pronto soccorso e all’equipaggio della Cri di Saronno in seguito ad un intervento che l’ha visto protagonista

Ecco il testo integrale

“Voglio esprimere un personale ringraziamento all’equipaggio della Croce Rossa Italiana di Saronno ed a tutto il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno che la notte scorsa si sono presi cura di me. Professionali, cortesi, attenti, scrupolosi. Tutti! Mi perdoneranno se non ne ricordo i nomi ma voglio che si sappia che siamo assolutamente in ottime mani. E, volutamente, non mi sono presentato come assessore, per avere la certezza di essere trattato da paziente qualunque: all’equipaggio l’ho detto solo quand’ero mi stavano già trasportando e in ospedale solo quando mi hanno dimesso, ringraziando la dottoressa di guardia. Grazie!”

07012020