SARONNO – Che nebbia, a Saronno e circondario! Dalle 16 in avanti di martedì è stato davvero un crescendo, in città la coltre bianca riduce la visibilità ma la situazione è ben peggiore quando ci si porta verso la periferia, soprattutto nelle aree che confina con boschi e terreni agricolo, ed allora la nebbia appare davvero molto intensa.

Le previsioni fanno riferimento a possibilità di nebbia anche intensa pure durante la notte, con temperature sempre attorno allo 0. Ancora possibilità di nebbia mercoledì mattina mentre il pomeriggio dovrebbe essere di sole e con temperatura a raggiungere anche i 7 gradi per tornare attorno allo zero in orario tardo serale e notturno, ma senza nebbia. Ancora niente nubi, che potrebbero invece caratterizzare serata e notte di giovedì ma con scarse possibilità di pioggia. Niente gelate: nei prossimi giorni le temperature non dovrebbero scendere sotto lo zero.

(foto: la nebbia nella zona al confine con Rovello Porro)

07012020