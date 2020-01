COGLIATE – Una giornata dedicata alla mountain bike, si è svolta di recente al centro sportivo di via Montello, con la “regia” del Mtb Team Cogliate. Si è trattato di allestire una gara di ciclocross, con il Mtb Lomazzo, alcuni sponsor privati e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale cogliatese, ed il supporto anche della Asd Cogliatese Calcio. Una iniziativa sicuramente ben riuscita, alla quale hanno preso parte appassionati provenienti da tutta la zona, per una giornata all’insegna del divertimento e della pratica dello sport preferito.

Il Team Cogliate è sempre molto attivo sul territorio, ed anche d’inverno l’attività non si ferma con gli allenamenti che si svolgono nella zona ed in particolare nelle stradine sterrate del vicino Parco delle Groane, dove fango e acqua non costituiscono certo un ostacolo per gli appassionati delle due ruote. Ed ora si annuncia un 2020 altrettanto intenso.

(foto di gruppo per i tesserati del Mtb Team Cogliate)

07012020