SARONNO – L’ordinanza pubblicata negli ultimi giorni all’albo pretorio lo ribadisce: il maxi parcheggio da oltre 200 posti di piazza dei Mercanti sarà a pagamento per i pendolari non saronnesi e gratuito per chi vive in città. Con il nuovo documento l’Amministrazione rimanda alle tariffe stabilite dalla giunta per i non saronnesi a inizio novembre ossia 50 centesimi all’ora o due euro per chi decide di sostare tutta la giornata. Sosta gratuita per i saronnesi.

L’ordinanza stabilisce che la sosta sia a pagamento dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20 con esclusione della giornata di mercoledì quando la piazza è occupata dal mercato e quindi offlimits per le auto. Ovviamente esclusi dal pagamento gli stalli per disabili e quelli per carico e scarico davanti alla casetta dell’acqua. Come si distinguerà le auto dei residenti da quelli dei non saronnesi e come si costringerà solo quest’ultimi a pagare non è stato ancora reso noto. Quello che è certo è che ad occuparsi della gestione dell’area di sosta, come tutte quelle a pagamento in città, sarà l’ex municipalizzata Saronno Servizi.

Una novità che si inserisce nel novero di una vicenda decisamente lunga e intricata che parte nel febbraio scorso con l’avvio dei lavori di rifacimento della piazza, prosegue con la decisione del primo cittadino Alessandro Fagioli di rendere la sosta a pagamento da settembre. Non solo. Nel lungo periodo di stallo prima del concretizzarsi delle nuove regole di sosta c’è stata l’azione degli anarchici che sensibilizzare contro il problema del pagamento degli stalli hanno reso bianchi, con un raid notturno, tutti i parcheggi blu. Un’azione che ovviamente non è piaciuta al sindaco Fagioli che in meno di ventiquattr’ore ha fatto ripulire il parcheggio in cui però, ad oggi, non si sa come si pagherà la sosta.

