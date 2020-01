SARONNO – Ladri di angioletti in Prepositurale. Grande amarezza tra i volontari e i fedeli per il furto scoperto alla vigilia dell’epifania. Mentre sistemavano i Re Magi alcuni volontari si sono accorti che mancavano due angioletti. Le due statuine non era semplicemente cadute o fuori posto sono state proprio rubate. Un furto che ha lasciato molta amarezza anche perché si tratta di statuite di 15 centimetri non di particolare valore ma da tempo utilizzate in parrocchia per le diverse edizioni del presepe cittadino. I volontari hanno ridistribuito gli angioletti rimasti nella speranza di ridurre il vuoto creato dal furto. Del resto ieri al termine della giornata di festa il presepe è stato chiuso e nei prossimi giorni verrà definitivamente smontato. Non a caso il gruppo di Sant’Antonio autore di un nuovo presepe a grandezza naturale davanti alla chiesetta dedicata al santo in via D’Annunzio ha deciso di posizionare anche un sistema di videosorveglianza, debitamente segnalato, nella speranza di scoraggiare proprio i ladri ed anche i vandali.

(una foto del presepe in fase di realizzazione con i volontari)

