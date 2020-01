Ubriaco e senza patente, 28enne arrestato dopo un inseguimento dai carabinieri

UBOLDO – SARONNO – Ignora un posto di blocco, perchè ubriaco e al volante senza patente, ma viene bloccato dai carabinieri della compagnia di Saronno dopo un inseguimento. E’ atteso per un direttissima stamattina al tribunale di Busto Arsizio il 28enne marocchino arrestato per guida in stato di ebbrezza e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato in via IV novembre ad Uboldo dove i carabinieri era impegnati in un controllo. All’una hanno chiesto i documenti ad un giovane che tradiva un certo nervosismo. Il ragazzo però si è rifiutato di collaborare anzi ha ingranato la marcia ed è ripartito rischiando anche di colpire i due carabinieri. I militari non hanno perso tempo, saliti in auto hanno dato il via ad un inseguimento che ha permesso di raggiungere e bloccare l’auto del 28enne alle porte di Saronno. Il marocchino ha tentato di opporre resistenza anche chiudendosi in auto. Alla fine è stato bloccato e sottoposto al test con l’etilometro che ha rivelato che aveva un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito.

Con gli accertamenti burocratici i carabinieri hanno scoperto che il 28enne era privo di patente di guida poiché revocata. E’ scattato così l’arresto.

(foto archivio)

