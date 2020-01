SARONNO – L’emittente comunitaria questa settimana proporrà diversi programmi che interessano molti ambiti del saronnese e non. Si parte con Iaia Barzani che mercoledì 8 gennaio intervisterà Daniele Novara pedagogista, autore di: “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Sempre quel giorno, successivamente, alle 11.28 Antonella Colmegna ospita Sergio Beato per parlare dei 100 anni di Villa Gianetti. Per continuare, il giorno successivo, giovedì 9 gennaio, Angelo Volpi e Gianni Branca, intervistano Giacomo Palumbo e l’assessore alla cultura Maria Assunta Miglino che parlano della Rievocazione storica di S.Antonio, che si avvicina sempre di più. E per finire l’appuntamento fisso con la politica del saronnese e non, Sabato 11 gennaio, in compagnia sempre di Angelo Volpi e Gianni Branca, che ospitano l’assessore ai Servizi Sociali di Saronno, Gianangelo Tosi.

Martedì 7 gennaio – Per iniziare la giornata con gusto alle 10.28, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette di cucina. Per finire la giornata con tante iniziative del circondario alle 11.28 Gianni Branca e Rosangela Busnelli conducono “Tutti a Zanzibar, speciale Natale”. Mercoledì 8 gennaio – Alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Daniele Novara pedagogista, autore di: Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A seguire “Pillole di cultura”, a cura di Marta Collina. Ed infine alle 11.28, con replica alle 21, ospite di Antonella, Sergio Beato per parlare dei 100 anni di Villa Gianetti.

Giovedì 9 gennaio – Alle 9 all’interno del consueto “Buona giornata” Angelo Volpi e Gianni Branca ospitano Giacomo Palumbo e l’assessore alla cultura Maria Assunta Miglino che introdurranno la consueta Rievocazione storica di S.Antonio. Successivamente alle 10.28 toccherà a Gabriella ed Emilio che ci propongono le loro interviste alle associazioni del territorio. Per finire alle 11.28, con replica alle 21, si va al cinema con “Appuntamento al cinema” appuntamento fisso da non perdere con la rassegna dei film in programmazione nelle sale. Conduce Gianni Branca con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli e Michele La Porta. Venerdì 10 gennaio – Alle 9.30 “Buona giornata”, benessere, curiosità, cibo con Rosangela Busnelli. Successivamente alle 10.28, con replica alle 19.18, “Appuntamento con l’arte” a cura di Teresa Santinelli. Per finire alle 11.28, con replica alle 21.00, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” letto da Carlo Legnani e commentato da Don Angelo Centemeri, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea e Silvana.

Sabato 11 gennaio – Alle 10.28, con replica alle 19.18, ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca, l’assessore ai Servizi Sociali di Saronno, Gianangelo Tosi. Per finire il sabato sulle note di tanta buona musica alle 11.28 con replica alle 21.00, Massimo Tallarini conduce il programma musicale “Nel blu dipinto di blu”. Domenica 12 gennaio – Per iniziare la giornata alle 8.57 va in onda “Parole in versi” a cura di Luca Ilarda. Alle 11.30, con replica alle 21, il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 ci sarà il consueto “Uazzanane sunday night”.

Lunedì 13 gennaio – Dalle 10 vi aspetta il consueto appuntamento delle news locali con Carlo Legnani e Sara Giudici, direttrice de “Ilsaronno.it”. Ed Alle 10.28, con replica alle 19.18, va in onda “Match Point”, la trasmissione sportiva condotta da Paolo Renoldi e Agostino Masini.

Un ultimo appuntamento che vi preannunciamo Venerdì 17 gennaio dalle 21.00, la nostra emittente trasmetterà in diretta la “Tombola radiofonica benefica di S. Antonio”, le cartelle si possono trovare presso la segreteria della Prepositurale oppure la merceria Linda di vicolo del Pozzetto a Saronno.