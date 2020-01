SARONNO / CASTIGLIONE OLONA – Ladruncoli violenti, lui e lei sono andati a rubare in un negozio di abbigliamento e quando sono stati scoperti il ragazzo ha ferito i commessi con un taglierino. I malviventi, entrambi 23enni e di origine marocchina, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Saronno.

I fatti si sono svolti ieri attorno alle 19 in un negozio di abbigliamento di Castiglione Olona: i nordafricani sono entrati ed hanno iniziato a strappare le placche anti-taccheggio da alcuni capi di vestiario, in particolare da alcune giacche quindi indossate una sull’altra. Ma sono stati notati da due commessi che sono intervenuti: a quel punto il giovane ha estratto il taglierino, usato proprio per togliere l’anti-taccheggio, e li ha feriti alle mani: quindi l’arrivo dei militari, chiamati dalla cassiera. I tutori dell’ordine hanno prima bloccato il ragazzo e poi la ragazza che nel frattempo era scappata all’esterno. Sono stati arrestati per rapina.

(foto archivio: un taglierino, simile a quello usato per rimuovere le placche anti-taccheggio nel negozio di Castiglione Olona)

07012020