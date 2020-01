SARONNO – Addio definitivo ad un’altra sede dei vigili di quartiere: dopo quella del Prealpi trasformata l’anno scorso in un ricovero per senzatetto (che non risulta essere stata attivata quest’anno) tocca all’ex pesa di via Piave che l’Amministrazione ha deciso di destinare “all’esercizio di attività artigianale, terziaria o commerciale”.

La decisione è stata presa dalla Giunta che ha deciso di indire una gara a procedura aperta per la concessione in uso di immobili comunali sono attualmente liberi. La gara riguarda l’ex sede del vigile di quartiere della zona sportiva e l’ex bar edicola di via Don Minzoni/Amendola al quartiere Matteotti. La gara, il cui bando è disponibile sul sito del Comune, prevede l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri stabiliti nel bando.

L’anno scorso l’Amministrazione comunale aveva già smantellato la sede del vigili del quartiere del Prealpi trasformandolo in un ricovero per i senzatetto per l’inverno che quest’anno non sembra sia ancora stato utilizzato.

I chioschi, di via Amendola e del Prealpi, erano stati realizzati negli anni Ottanta sfruttando un bando nazionale per promuovere la vendita di giornali e la lettura dei quotidiani. Erano seguite diverse crisi e diverse gestioni fino a quando si era arrivati alla definitiva chiusura di entrambi gli spazi prima del 2000.

(foto archivio: la sede del vigile di quartiere al Prealpi)

