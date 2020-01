SARONNO – “Ieri è stato il compleanno della nostra bandiera.

Il 7 gennaio 1797, a Reggio Emilia, il Tricolore viene scelto come vessillo dell’Italia. Negli anni c’è stato chi ha tentato di disonorarla, qualcuno voleva “pulirsi il c##o” con lei e qualcun altro tutt’oggi la interpreta come drappo del “noi contro di voi”. Ma lei è sempre lì, in alto, e sventola per tutto noi, libera con i suoi 223 anni di storia”.

Così Francesco Licata, già candidato sindaco ed attualmente capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale a Saronno. A Saronno la bandiera nazionale è esposta tra l’altro al pennone situato nella centralissima piazza Libertà, affiancata a quella dell’Europa ed a quella della città biancoceleste. Recentemente sono stati compiuti interventi per farci stare anche un ulteriore pennone, sul quale è stata issata la bandiera verde e bianca della Regione Lombardia.

(foto: i pennoni con le bandiere nella centralissima piazza Libertà di Saronno)

