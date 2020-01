Fuoriprogramma: alle 17,30 messa con Padre Alex Zanotelli a San Francesco

SARONNO – Non solo l’incontro di questa sera in programma al centro sportivo Ugo Ronchi ma anche una messa celebrata nella chiesa di San Francesco.

E’ stata un’idea nata all’improvviso che si è concretizzata nelle ultime ore grazie all’arrivo anticipato di padre Alex Zanotelli e alla disponibilità del prevosto di Saronno monsignor Armando Cattaneo.

Oggi alle 17.30 nella chiesa San Francesco di Saronno, il prevosto Don Armando e padre Alex Zanotelli officeranno insieme la santa messa. Si tratta di un “fuoriprogramma” dell’iniziativa organizzata dall’associazione Quattro passi di pace che continua il suo percorso nella sensibilizzazione della città di Saronno per temi molto significativi quali la povertà, l’uguaglianza e l’importanza di aiutare i più bisognosi.

Resta confermato l’appuntamento di stasera, mercoledì 8 gennaio alle 21, al centro sportivo Monsignor Ugo Ronchi in via Colombo e con un incontro con Padre Alex Zanotelli, religioso, presbitero e missionario italiano che fa parte di della comunità missionaria dei Comboniani ed è conosciuto soprattutto per essere l’ispiratore e il fondatore di movimenti italiani tesi a creare condizioni di pace e di giustizia solidale.

In questo appuntamento, il tema trattato da Padre Alex Zanotelli sarà “Urlo della terra e degli impoveriti: cosa fare?”. Sarà presente anche Rossella Miccio presidente di Emergency

L’evento sarà introdotto da chitarra e musica di Tommaso Mauri e l’ingresso sarà libero, in modo da permettere a chiunque di poter partecipare a questo importante discorso di sensibilizzazione.

(foto: pagina Fb di Padre Alex Zanotelli)