SARONNO – Successo di pubblico e di premi senza precedenti per l’edizione 2020 della tombolata dell’Epifania organizzata dall’oratorio di via Legnani. Complice la bellissima giornata di sole, la sala cinematografica parrocchiale Silvio Pellico è stata riempita in ogni ordine di posto registrando così il tutto esaurito. Con 850 presenze conteggiate nell’arco di durata dell’evento.

L’affluenza di pubblico è stata favorita dai ricchissimi premi messi in palio come ogni anno dall’organizzazione per aggiudicarsi terni, quaterne, cinquine (ne sono state estratte ben 11 per ciascuna delle 3 tombole), tombola e tombolini di consolazione (ne sono stati premiati ben 3 per ciascuna delle fasi di gioco) nonché per l’assegnazione della collegata sottoscrizione a premi.

Personal computer portatile con stampante, smart TV 55 pollici, bicicletta elettrica con pedalata assistita, coperture assicurative, inviti a teatro, playstation di ultima generazione, treno di gomme per auto, giornate sulla neve, buoni per acquisti e per consumazioni in esercizi locali i principali premi equamente suddivisi tra le tre tombole mentre coloratissimi e ricchissimi cesti gastronomici, accompagnati da giocattoli per i più piccoli, hanno allietato le vincite di terzine, quaterne e cinquine. Non sono mancati, come ogni anno, i bellissimi premi di consolazione riservati ai meno-fortunati nelle estrazioni con più potenziali vincitori.

Particolarmente apprezzati dai presenti l’omaggio di un panettone all’ingresso (fino ad esaurimento delle scorte) in caso di acquisto di un considerevole numero di biglietti della sottoscrizione a premi e le modalità di distribuzione dei cesti, già introdotte in occasione delle ultime due edizioni, che hanno sensibilmente ridotto i tempi di consegna e di attesa.

Grande successo hanno riscosso anche i pacchi-sorpresa e gli omaggi ritirati all’ingresso da coloro che hanno esibito i sotto-cartella con tutti i loghi degli sponsor dell’edizione 2019. Nutritissimo il parterre degli sponsor che, anche per l’edizione 2020, non hanno fatto mancare il loro contributo e sostegno per l’ottima riuscita dell’iniziativa: “A tutti il comitato organizzatore rinnova i propri sentiti ringraziamenti per la generosità e la disponibilità dimostrate. Numerose, infine, le manifestazioni di interesse già pervenute per l’edizione 2021 da ditte e aziende locali data la rilevanza e la risonanza in termini mediatici che l’evento riscuote non solo in città ma addirittura in tutti i paesi del circondario saronnese”.

08012020