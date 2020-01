CARONNO PERTUSELLA – C’è anche un bimbo di un anno fra le quattro persone che hanno avuto bisogno cure mediche dopo il tamponamento fra due vetture avvenuto in via Maiella, nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria nel centro di Caronno Pertusella.

L’incidente stradale si è verificato alle 18 di mercoledì: sul posto oltre ad una pattuglia della polizia locale caronnese sono accorse anche due ambulanze, della Croce azzurra caronnese e del Sos Uboldo, poi l’arrivo anche dell’automedica proveniente dall’ospedale di Garbagnate Milanese. Nessuno dei feriti è comunque apparso in pericolo di vita, oltre al bimbo di un anno si tratta di una donna di 30 anni, una di 70 anni ed un uomo di 71 anni. La vigilanza urbana ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e per chiarire a chi attribuire le responsabilità di questo incidente.

(nella foto archivio: automedica ed ambulanza in servizio nella zona durante un precedente intervento)

