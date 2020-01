Limbiate, un milione di euro per l’asfalto in città

LIMBIATE – L’amministrazione limbiatese ha previsto per questo 2020 appena iniziato una spesa di un milione di euro per il rifacimento del manto stradale di alcune vie cittadine.

Gli interventi verranno affidati a breve attraverso gara d’appalto, così da poter essere attuati in primavera, quando le temperature lo permetteranno. Gli uffici hanno già stilato un programma di massima, ma il calendario dei lavori potrà essere definitivo soltanto quando si conoscerà il nome dell’operatore. E’ sicuro che sono considerate prioritarie alcune strade del centro e di Villaggio Giovi, dove il manto stradale si presenta più rovinato. A questo gruppo di vie appartengono via Resistenza, via Salvo d’Acquisto, via Conciliazione (con il rifacimento di marciapiedi e carreggiata), via F.lli Casati, via Piave e i marciapiedi di via Manin, il tratto di viale Lombardia compreso tra viale Dei Mille e via Mosé Bianchi (per quest’ultimo tratto da solo serviranno 145 mila euro).

Quanto a Villaggio Giovi, verranno asfaltate via Otto Marzo (tra via Palladio e Pinzano), via Turati, via Buozzi, via Pellico, via Tolstoj e via Leonardo da Vinci (tra la rotatoria e viale Lombardia). Infine, nuovo asfalto anche per via Pascoli e via Tiziano e per i marciapiedi di via Pascal e via Micca.

08012020