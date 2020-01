SARONNO – La juniores del Fbc Saronno si tiene in forma anche durante le festività invernali, e domenica scorsa allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi ha affrontato l’Ardor Bollate. Incontro in salita per i biancocelesti, almeno sulla carta, considerando che gli avversari militano nella “serie A” regionale di categoria, i Regionali di Fascia A; mentre i saronnesi sono due categorie più in basso, primi fra i Provinciali.

Ma l’hanno spuntata gli “amaretti” di mister Stefano Imburgia, ipotecando il risultato già in avvio con due reti, entrambe firmate da Castelnuovo; la gara è finita 2-1. Per il Saronno la stagione riparte col girone di ritorno sabato 25 gennaio, ci sarà il derby in trasferta contro l’Amor Sportiva. Classifica: Fbc Saronno, Union Oratori Castellanza e San Giorgio 29 punti, Antoniana 26, Parabiago 22, Ardor 21, Dairaghese 20, Airoldi Origgio 19, Amor Sportiva 17, San Marco e Villa Cortese 13, Academy Legnano 6, San Vittore Olona 5, Legnarello 3.

(foto: la formazione juniores del Fbc Saronno)

09012020