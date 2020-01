Dai 25 anni di attività di Asvap4 un pionieristico sportello di orientamento

SARONNO – Per celebrare al meglio il suo 25esimo anno di attività, As.V.A.P.4 ha deciso di lanciare un innovativo e pioneristico servizio sul territorio: uno Sportello informativo e di orientamento in tema di salute mentale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la cooperativa CLS SUN-CHI di Saronno, nasce dal desiderio di fornire alla cittadinanza un primo punto di contatto informativo sui servizi nell’ambito della salute mentale.

Lo Sportello, tra i primi nel suo genere in Italia, desidera supportare coloro che vivono la difficoltà di dover affrontare un problema di salute mentale e sono spesso spaesati e disorientati. Nella sua lunga storia di vicinanza alle persone fragili e alle loro famiglie, As.V.A.P.4 ha infatti sperimentato che il momento più delicato delle storie di malattia è rappresentato dall’esordio, spesso accompagnato da disorientamento e smarrimento da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Lo Sportello vuole essere un luogo d’incontro per le persone alla ricerca di primo aiuto o più in generale di informazioni e supporto nell’ambito della salute mentale, in un ambiente “neutro” come il Comune di Saronno che ha da subito sostenuto il progetto fornendo all’Associazione uno spazio presso la sua sede di Piazza della Repubblica, 7.

Lo sportello ha la finalità di informare sui servizi presenti nel territorio e sulle possibilità di sostegno assistenziale, sanitario ed emotivo alle stesse persone e ai loro familiari.

Lo Sportello sarà gestito da volontari As.V.A.P.4 adeguatamente formati e con grande esperienza nella gestione di situazioni personali delicate, e da ESP (Esperti in Supporto tra Pari), ovvero operatori che hanno vissuto in prima persona una fragilità e deciso di mettere al servizio degli altri le proprie competenze apprese sul campo. Gli ESP sono persone “esperte per esperienza” delle problematiche legate all’ambito della salute mentale e per questo motivo sono le persone più indicate a relazionarsi alla pari con coloro che stanno vivendo una condizione di vita che è stata dagli ESP già sperimentata in passato.

Lo Sportello sarà aperto tutti i venerdì mattina, dalle 10:00 alle 12:00, presso la sede del Comune di Saronno in Piazza della Repubblica, 7 e sarà operativo dal 24 gennaio 2020, giorno della sua inaugurazione ufficiale.

E’ possibile contattare lo Sportello via mail sportellosalutementale@gmail.com o telefonicamente al +39 347 3722283.

Il lancio dello Sportello è previsto per il prossimo 17 gennaio alle ore 21 in occasione di una serata-evento presso il teatro Giuditta Pasta di Saronno con la rappresentazione de “L’importanza di chiamarsi Ernest” a cura della compagnia teatrale i Fuoriscena, da tempo partner di As.V.A.P.4 nella raccolta fondi.

As.V.A.P.4 è una certezza per la città di Saronno: da 25 anni si occupa di dare sostegno e aiuto a coloro che soffrono di disagio psichico e ai loro familiari.

“L’apertura di questo Sportello è una sfida vinta da parte della nostra Associazione che da sempre ha lottato per superare lo stigma che purtroppo ancora oggi è collegato alla malattia mentale” ha affermato Michela Darò, Presidente di As.V.A.P.4. “Grazie allo Sportello desideriamo fornire un aiuto innovativo (si tratta infatti di una delle prime esperienze in Italia) semplice, ma empatico e concreto per tutti coloro che si trovano smarriti perché alle prese con eventi personali o che hanno colpito un proprio congiunto o conoscente di fronte ai quali spesso nella nostra esperienza, anche personale, ci si trova senza risorse”.

“Lo Sportello“ prosegue Michela Darò “nasce da una storica collaborazione con i servizi pubblici in un clima di grande stima reciproca (Azienda Sanitaria e Amministrazione comunale), e da un’idea che ha trovato pieno appoggio nella Cooperativa CLS SUN-Chi (www.clssc.it): entrambe le nostre realtà sono animate dal desiderio di stare vicino ai più fragili”.

Tra i servizi As.V.A.P.4 figurano gruppi di Auto Mutuo Aiuto per i famigliari di persone con disagio psichico che si riuniscono con cadenza quindicinale il venerdì sera e un nuovo percorso per la gestione dell’ansia e gli attacchi di panico.

Per conoscere tutti le opportunità di As.V.A.P.4, si invita a navigare il sito www.asvap4.it o a recarsi presso la sede di via San Giuseppe, 36 a Saronno il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.