SARONNO – Due giorni di circolazione difficoltosa tra via Legnani e via Colombo un cantiere chiesto dalla società che gestisce la rete di fornitura del gas per alcuni interventi di manutenzione.

I lavori inizieranno stamattina, giovedì 9 gennaio, alle 8,30. L’orario è stato deciso in comune accordo tra l’azienda impegnata nei lavori e il comando di polizia locale di piazza Repubblica che ha l’incarico di gestire la circolazione nella zona che sarà necessariamente rallentata per la presenza del cantiere, degli operai e dei mezzi necessari prima allo scavo poi all’intervento di manutenzione.

Difficile quantificare la durata dei lavori: salvo il sopraggiungere i problemi tecnici o di criticità legate al meteo l’opera dovrebbe essere completata entro venerdì sera. La polizia locale ha comunque concordato con l’azienda che svolgerà i lavori la riapertura della sede stradale la sera al termine dei lavori. Negli ultimi giorni sono stati posizionati diversi cartelli nel quartiere per informare della presenza del cantiere e suggerire a residenti ed automobilisti di scegliere percorsi alternativi.

(foto: uno dei cartelli posizionati dalla polizia locale e l’incrocio interessato dall’intervento da Google Maps)

09012020