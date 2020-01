GERENZANO – Suonavano i campanelli, chiedevano di entrare per controllare i contatori. Il giorno dell’Epifania, piuttosto improbabile che davvero fossero chi dicevano di essere. La segnalazione giunge da alcuni cittadini abitanti fra Saronno e circondario, dove i truffatori porta a porta erano già entrati in azione diverse volte nel passato anche recente.

In questo caso, a quanto pare nessuno ha aperto la porta e così i malintenzionati se ne sono andati a mani vuote. Ultimamente si sono registrati episodi di falsi tutori dell’ordine, falsi tecnici del gas o dell’acquedotto, che chiedevano di entrare nelle case a Cassina Ferrara di Saronno e nella zona al confine con Gerenzano, riuscendo a mettere a segno alcuni “colpi”. Come sempre, a fronte di situazioni dubbie, il suggerimento di polizia e carabinieri è sempre quello di rivolgersi al 112 per avere delucidazioni sul da farsi ed all’occorrenza fare intervenire la pattuglia per gli accertamenti del caso.

