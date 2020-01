CERIANO LAGHETTO – Ha insultato e minacciato il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa. Dopo in altre occasioni avere a più riprese seguito, minacciato e insultato tutti quanti non gli hanno dato i soldi, che chiedeva; nel mirino soprattutto donne sole e anziane. Il riferimento va ad un tossicodipendente, attirato a Ceriano Laghetto dalla vicinanza con le zone di spaccio del Parco delle Groane: “Predilige aggredire, per il momento verbalmente, donne sole e anziane – dice il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo – Come è accaduto, ad esempio, prima e dopo la santa messa del sabato sera quando ha importunato diverse donne e dove ha continuato a urlare sul sagrato anche durante la funzione religiosa”.

Alla fine per l’uomo, originario di Aosta, è arrivato il Daspo, divieto a ripresentarsi in zona. Da parte di Cattaneo un appello: “Chiunque lo avvisti sul territorio, data la sua alta pericolosità sociale, è pregato di telefonare immediatamente alle forze dell’ordine: il numero della caserma dei carabinieri è 0362501177. Grazie della collaborazione!” L’uomo è riconoscibile dalla barba e dal “codino” ai capelli, e soprattutto dal comportamento “sopra le righe”.

09012020