Sant’Antonio, c’è chi allestisce e chi stira: ecco il backstage dei preparativi

SARONNO – Volontari all’opera per preparare la grande festa per Sant’Antonio: negli ultimi giorni nel quartiere fervono i preparativi per allestire il borgo contadino e preparare i costumi per la rievocazione storica.

Ogni saronnese dà il proprio contributo in modo diverso: c’è chi allestisce i porta candela per la chiesetta, chi inizia a costruire il borgo contadino, chi recupera i tanti materiali per la sfilata. E parlando del corteo c’è anche chi controlla ogni costume e lo stira in modo che sia pronto per i figuranti. Di tutti questi preparativi il gruppo Sant’Antoni Saronn ha condiviso negli ultimi giorni diverse foto sui social contribuendo a coinvolgere l’intera città nei preparativi. Del resto manca davvero poco: il borgo contadino aprirà ufficialmente i battenti sabato mattina quando entrerà nel vivo il calendario degli appuntamenti che animeranno il quartiere intorno alla chiesetta di via D’Annunzio dal 11 al 13 gennaio e poi per la giornata di venerdì 17 gennaio.

(foto: alcuni degli scatti dei preparativi)