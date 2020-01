Trova un anello lo consegna ai vigili e… dopo un anno se lo va a riprendere

SARONNO – E’ stata premiata per il proprio spirito d’osservazione e anche per la propria onestà e pazienza la saronnese di 74 anni che l’anno scorso aveva trovato un anello per terra in centro adoperandosi per trovare la proprietaria.

Il ritrovamento era avvenuto in piazzetta Schuster nel cuore della zona a traffico limitato. L’anziana aveva raccolto l’anello d’oro e si era recata al comando di polizia locale di piazza Repubblica nella speranza che la proprietaria si fosse già rivolta agli agenti. In realtà non era arrivata nessuna richiesta e così era partito l’iter. All’albo pretorio era stato messo un avviso per il ritrovamento del prezioso. I vigili avevano detto alla 74enne che, se non si fosse fatta avanti la legittima proprietaria entro un anno avrebbe potuto tornare a lei a ritirarlo. E così è stato. Ieri mattina la donna si è presentata in Municipio e visto che nessuno si è fatto avanti ha ritirato, dopo aver compilato alcuni documenti, il prezioso diventato ora di sua proprietà.

