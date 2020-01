SARONNO – Vandalizzato il treno 24153, oggi salta la corsa Saronno-Albairate delle 17.35. A darne notizia è l’ente ferroviario, che in un breve dispaccio comunicato il disservizio, in questo caso del tutto estraneo alla volontà o alle responsabilità di Trenord o Ferrovienord. “Il treno 24153, previsto con partenza da Saronno alle 17.53 ed arrivo ad Albairate alle 19.22 (la linea è la Saronno-Seregno che poi si prolunga sino ad Albairate, ndr) oggi non può essere effettuato a causa di un atto vandalico, per il quale si è reso necessario un intervento di m manutenzione straordinaria in sede di deposito”. Gli accertamenti sull’accaduto saranno curati ora dalla polizia ferroviaria.

Cosa dovranno fare a questo punto gli utenti diretti ad Albairate o comunque in partenza da “Saronno centro” in piazza Cadorna lungo questa linea? L’ente ferrovaria precisa che “potranno utilizzare il treno 24155 con partenza da Saronno alle 18.05 ed arrivo ad Albairate circa due ore dopo, alle 19.52”.

Non è stata per ora precisata la natura del vandalismo subita dal convoglio.

(foto: il binario-capolinea della Saronno-Albairate alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

10012020