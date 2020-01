SARONNO – Dopo il successo delle prime tre edizioni, ultima andata sold out e premiata a Milano, torna il corso Abc Digital organizzato dall’Itc Zappa di via Mantegazza. Il percorso formativo partirà il 18 febbraio. Lo scorso anno scolastico l’iniziativa aveva visto la partecipazione entusiastica di una quarantina di coraggiosi over 60 assistiti amorevolmente da studenti diciassettenni.

Il progetto si propone anche quest’anno di offrire ai cittadini non nativi digitali over 60 la possibilità di avvicinarsi al mondo del digitale attraverso percorsi formativi tenuti dagli studenti e imparare a utilizzare le nuove tecnologie digitali per poter usufruire dei servizi che vengono messi a disposizione dal mondo pubblico e privato sul web.

Il corso, base e avanzato, si svolgerà i martedì dal 18 febbraio fino al 24 marzo dalle 14.30 alle 17. Per iscriversi è sufficiente telefonare allo 029603166 martedì dalle 10.10 alle 11.10, mercoledì dalle 8.10 alle 9.10, giovedì dalle 9.10 alle 10.10, chiedendo all’operatore del centralino della professoressa Nobile o Zanotti.

“E’ davvero una bella iniziativa – commenta con orgoglio l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino – anche per la possibilità che dà di creare un momento d’incontro e confronto tra generazioni diverse”.

(foto: l’ingresso della scuola)

10012020