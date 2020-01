LAZZATE / MISINTO – Mercoledì mattina alle 6.24 il furto in vai Roma a Lazzate, le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno ripreso le fasi del furto di una “storica” Lancia Fulvia di colore rosso. E’ stata letteralmente spinta con una Fiat Panda sino alla non distante via Europa di Misinto.

Il proprietario, lazzatese, è ora in cerca di informazioni, e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Ed anche sui social network è in corso il passaparola, sta “girando” l’immagine della vettura e le ricerche sono in corso in tutta la zona. Si tratta di un mezzo quasi “d’epoca” e che sicuramente per il proprietario non ha soltanto un valore materiale ma pure affettivo. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri e si è alla ricerca di eventuali testimoni.

(foto: la Lancia Fulvia rubata e una delle immagini della telecamera di sorveglianza, che ha ripreso nei successivi fotogrammi i malviventi in azione)

10012020