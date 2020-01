SARONNO – Mattinata movimentata in corso Italia per il piccoli problema tecnico registrato al centro della via pedonale centrale di Saronno.

Durante il consueto passaggio per la raccolta della plastica il mezzo di Econord Amsa ha avuto un guasto nel mezzo ed ha perso olio in due punti. Gli operatori se ne sono accorti e sono subito intervenuti. Il rischio era la caduta di passanti e magari anche di ciclisti. Senza contare che con il freddo degli ultimi giorni si fa già i conti con alcuni punti ghiacciati.

La zona è stata trattata con una sabbia assorbente a base di sepiolite materiale che assorbe anche sostanze grasse ed unte. Sul posto è stata fatta convergere anche una spazzatrice che ha ripulito il materiale buttato per assorbire. E’ successo prima delle 8 e non si sono registrate problemi o cadute ne tra i saronnesi ne tra gli operatori.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)

10012020